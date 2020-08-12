Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в августе

Москва, 12 августа. Специалисты сервиса Работа.ру провели исследование рынка труда и назвали вакансии с самыми высокими зарплатами в августе.

До 150 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю отдела разработки веб-проектов с опытом работы от трех лет, фронтенд-разработчик с опытом от двух лет может рассчитывать на зарплату от 130 до 150 тысяч рублей.

Вакансии с высокой зарплатой в преддверии учебного года появляются в сфере образования. Зарабатывать 110–150 тысяч рублей в месяц может завуч по учебно-воспитательной работе в частной школе. Нужен прошедший курсы повышения квалификации специалист. От соискателя требуется наличие высшего педагогического образования, а также опыт работы от пяти лет и опыт работы в подмосковных или столичных школах.

Успешному кандидату помимо высокой зарплаты обещают бесплатное питание, оплату курсов, дополнительного обучения, а также больничного и отпуска.

Врачи-стоматологи с опытом работы от трех лет могут получить в августе одно из самых заманчивых предложений с месячной зарплатой в 300 тысяч рублей. Кроме работы с документами специалист должен будет заниматься хирургической стоматологией, протезированием по современным стандартам и проводить комплексную консультацию пациентов.

В сфере маркетинга доход от 200 тысяч рублей обещают Digital-маркетологу с опытом от трех лет. Соискатель сможет работать два-три дня в неделю удаленно, говорится в исследовании.

Ранее эксперты Института прогрессивного образования назвали сферы и профессии, представителям которых проще всего найти подработку.