Подруга Легкоступовой прокомментировала версию об избиении певицы мужем

Москва, 12 августа. Певица Ольга Сивакова прокомментировала версию об избиение ее коллеги и подруги Валентины Легкоступовой мужем Юрием Фирсовым.

«Мне сложно в это поверить. Валентина очень избирательный человек, не бросающийся в омут с головой. Этот выбор был осознанным и конечно, он никакой не алкоголик, как сейчас его пытаются представить», — заявила Сивакова.

По словам певицы, с Легкоступовой она общалась несколько дней назад и ничего необычного в ее поведении не заметала. Подруга заявила исполнительнице, что «счастлива, как никогда».

Сивакова подчеркнула, что у Легкоступовой полная непереносимость алкоголя.

«Ей от одного запаха могло стать плохо. Поэтому я совершенно точно могу сказать, что она не пила», — цитирует певицу Kp.ru.

Накануне стало известно, что известная хитом «Ягода-малина» певица Валентина Легкоступова находится в коме. Исполнительницу с пробитой головой обнаружила в ее московской квартире дочь. Артистка еще была в сознании, но на теле были заметны множественные синяки, в той же квартире находился и ее муж Юрий Фирсов, которого подозревают в нанесении побоев.

По данным СМИ, пара вместе выпивала несколько дней, не выходя при этом на связь. Приехавшая дочь вызвала скорую помощь, и обоих супругов забрали в наркологическую клинику. Муж Легкоступовой сбежал из больницы, а сама певица впала в кому, и ее перевели в другую клинику, там исполнительнице сделали операцию.