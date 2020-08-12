Стали известны детали устроенного Ширвиндтом ДТП

Москва, 12 августа. Стали известны детали ДТП, которое устроил актер, художественный руководитель Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт.

ДТП произошло на одном из перекрестков Валдая в Новгородской области. Ширвиндт за рулем Mitsubishi L200 не уступил дорогу Renault Sandero. В результате произошло столкновение автомобилей, после которого пассажирку второй иномарки с травмами руки доставили в больницу. Актеру и пассажирам его автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

По словам директора театра Мамеда Агаева, артист попал в аварию впервые за 70 лет.

«Александр Анатольевич был за рулем. Он сразу же вышел из машины и подошел к «Рено». Там ехал пожилой человек с семьей», — цитирует Агаева «Московский Комсомолец».

По его словам, водитель второго автомобиля узнал Ширвиндта.

«Он сказал «Это же Ширвиндт. Это гений!» В итоге они разошлись миром», — подчеркнул Агаев.

Директор театра заключил, что не произошло ничего серьезного.

Напомним, вечером 8 июля на Садовом кольце в Москве произошло смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Жертвой аварии стал курьер Сергей Захаров. Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Суд уже начал рассмотрение дела по существу. Актер вину не признал, заявив, что не помнит событий того вечера.

В суде уже допрошены сотрудники ДПС, которые подтвердили, что в момент ДТП актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ефремов сообщил, что не помнит и то, проходил ли он медицинское освидетельствование после ДТП. По данным экспертизы, в анализах Ефремова были обнаружены следы алкоголя, марихуаны и кокаина.