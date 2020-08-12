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Экономика

Уволенные по ликвидации предприятия россияне не останутся без выплат

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Уволенные по ликвидации предприятия россияне не останутся без выплат

Москва, 12 августа. Работодатели больше не имеют права ликвидировать предприятие, пока их уволенные сотрудники не получат полагаемые им выплаты. Соответствующие документы были подписаны 13 июля и вступают в силу спустя 30 дней после их официального опубликования.

Всем уволенным при ликвидации предприятия сотрудникам работодатель обязан выплачивать средства в размере средней зарплаты на протяжении трех месяцев. За второй и третий месяцы будут получать выплаты только те сотрудники, которые не нашли новое место работы.

Согласно изменениям, теперь работодатель обязан сначала произвести все выплаты и только потом завершить ликвидацию предприятия. Данный факт должен быть подтвержден в заявлении, предоставляемом в ЕГРЮЛ.

Уволенные по ликвидации предприятия россияне не останутся без выплат

Ранее в Министерстве труда и соцзащиты РФ разъяснили порядок перевода россиян на удаленку. По данным ведомства, в целях предупреждения распространения COVID-19 «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников, для которых существуют такие технические возможности».

Для этого работодателю необходимо издать соответствующий приказ, в котором бы указывались условия работы. В министерстве подчеркнули, что заработная плата на удаленке при сохранении должностных обязанностей остается без изменений.

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