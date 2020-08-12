В ПФР напомнили о скором завершении периода детских выплат

Хабаровск, 12 августа. До конца приема заявлений от неуспевших воспользоваться правом на получение выплат на детей до 16 лет родителей и опекунов осталось менее двух месяцев. Об этом напомнила пресс-служба отделения Пенсионного фонда России (ОПФР) по Хабаровскому краю и ЕАО.

Период приема заявлений на детские выплаты завершается 1 октября. Родители или опекуны вправе получить ежемесячную выплату в пять тысяч рублей на детей до трех лет и единовременную выплату на детей от трех до 16 лет в 10 тысяч рублей.

Подать заявления родители могут на портале госуслуг, попечителям и опекунам требуется обратиться в клиентские службы ПФР. Представлять какие-либо дополнительные документы не требуется, нужно лишь указать в заявлении фамилию, имя, отчество и СНИЛС свои и ребенка, а также номер актовой записи свидетельства о рождении и расчетный счет заявителя для поступления денег, отметили в отделении.

«После выплаты ежемесячных и единовременных средств на счета родителей либо опекунов беззаявительно на основании сведений, поступивших в ПФР по первым выплатам, на каждого ребенка будут перечислены дополнительные 10 тыс. руб.», — отметили в ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщила, что министерство начало разрабатывать поправки в законодательство об увеличении в скором времени пособия на детей от трех до семи лет для малоимущих семей. Поправки должны вступить в силу с 2021 года. Предполагается, что выплаты вырастут с 5,5 тысячи рублей в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей в месяц.