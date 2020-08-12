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Российских автолюбителей ждет ряд важных изменений осенью

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Российских автолюбителей ждет ряд важных изменений осенью

Москва, 12 августа. Осенью в России вступят в силу ряд важных нововведений, которые затронут владельцев автомобилей.

Расширенный тарифный коридор ОСАГО затронет всех российский автовладельцев. Верхний и нижний предел базовой ставки получат прибавку в 10%. Страховщики получат возможность учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил дорожного движения водителями, передает RT. Законопослушным водителям это поможет сэкономить на страховке ОСАГО, лихачам же предстоит раскошелиться.

Осенью вступят в силу изменения в ПТС и СТС, в которых теперь ГИБДД будет заносить больше данных. К примеру, речь идет о мощности мотора машины и сроке госрегистрации машины.

Еще одно новшество касается техосмотра, который вновь станет обязательным. Из-за пандемии COVID-19 техосмотр отменяли до 30 сентября. 

Российских автолюбителей ждет ряд важных изменений осенью

Приятной новостью для автомобилистов является то, что 31 октября перестанут действовать повышенные «летние» коэффициенты на проезд по платным дорогам в России. Ожидается также, что осенью будет увеличена максимальная скорость на платных трассах до 150 км/ч.

Ранее стало известно о вступлении в силу нового стандарта автомобильных номеров. МВД РФ объяснило, что автовладельцам не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта. Также с 2022 года российские автовладельцы смогут резервировать, приобретать и передавать по наследству «красивые» номера, в которых повторяются цифры и буквы.

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