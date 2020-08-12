Российских автолюбителей ждет ряд важных изменений осенью

Москва, 12 августа. Осенью в России вступят в силу ряд важных нововведений, которые затронут владельцев автомобилей.

Расширенный тарифный коридор ОСАГО затронет всех российский автовладельцев. Верхний и нижний предел базовой ставки получат прибавку в 10%. Страховщики получат возможность учитывать при определении тарифа в ОСАГО качество вождения и соблюдение правил дорожного движения водителями, передает RT. Законопослушным водителям это поможет сэкономить на страховке ОСАГО, лихачам же предстоит раскошелиться.

Осенью вступят в силу изменения в ПТС и СТС, в которых теперь ГИБДД будет заносить больше данных. К примеру, речь идет о мощности мотора машины и сроке госрегистрации машины.

Еще одно новшество касается техосмотра, который вновь станет обязательным. Из-за пандемии COVID-19 техосмотр отменяли до 30 сентября.

Приятной новостью для автомобилистов является то, что 31 октября перестанут действовать повышенные «летние» коэффициенты на проезд по платным дорогам в России. Ожидается также, что осенью будет увеличена максимальная скорость на платных трассах до 150 км/ч.

Ранее стало известно о вступлении в силу нового стандарта автомобильных номеров. МВД РФ объяснило, что автовладельцам не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта. Также с 2022 года российские автовладельцы смогут резервировать, приобретать и передавать по наследству «красивые» номера, в которых повторяются цифры и буквы.