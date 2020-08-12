«Рубин» высмеял судью своего матча с «Локомотивом»

Казань, 12 августа. Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» высмеялв в своем официальном твиттер-аккаунте главного судью матча РПЛ «Рубин» — «Локомотив» Сергея Иванова.

Московские футболисты выиграли в матче стартового тура чемпионата России со счетом 2:0. В перерыве встречи арбитр за споры из-за неназначенного в первом тайме пенальти удалил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. На 65-й минуте также красную карточку получил игрок казанского клуба Сильвие Бегич.

Пресс-служба «Рубина» опубликовала фотографию Иванова, сопроводив ее подписью: «Лучший игрок матча».

Во втором туре премьер-лиги «Локомотив» в Москве сыграет с «Краснодаром», а «Рубин» примет «Урал» из Екатеринбурга. Матчи пройдут 15 августа.

Ранее сомнения у многих экспертов вызвали решения главного судьи матча РПЛ «Спартак» — «Сочи» Василия Казарцева. Позже арбитр объяснил, почему решил назначить одиннадцатиметровый в ворота москвичей. По его словам, момент второго пенальти был «на ладони».

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго, когда один из футболистов выиграл единоборство и пробил по воротам, «делал движения и попал в ногу игроку «Сочи».

«Его ноги ушли направо, а корпус — налево, это удар защитника по ноге нападающего», — отметил судья.

По его словам, основания наказать Жиго были. Казарцев добавил, что после матча видел повтор игрового эпизода, и там были те же действия, единственное отличие — интенсивность движения защитника москвичей. Но там, как считает арбитр, есть элементы нарушения, что стало основанием для назначения пенальти.