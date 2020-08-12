Охлобыстин предложил заслуженное наказание для Ефремова

Москва, 12 апреля. Актер Иван Охлобыстин, близкий друг своего коллеги Михаила Ефремова, сожалеет о произошедшей трагедии, виновником которой стал артист, но считает, что Ефремов обязан понести заслуженное наказание. По мнению актера, на его коллегу нужно одеть браслет на десять лет, чтобы отслеживать все его передвижения.

В интервью «Известиям» Охлобыстин отметил, что театральное сообщество не спешило с заявлениями, касающимся дела о смертельном ДТП, виновником которого стал Ефремов, не потому, что открестилось от своего коллеги.

«Будучи порядочными людьми, друзья не могли его оправдывать, потому что он убил человека. Не могли и осуждать: он их коллега. В нашем театрально-киношном комьюнити все считают, что он должен ответить по закону. Да и сам Миша хочет в тюрьму, у него синдром Раскольникова. Пользы такое наказание не принесет, но наказать надо. Одеть на него браслет на десять лет и контролировать, чтобы из дома в театр и обратно», — заявил актер.

Произошедшее Охлобыстин назвал «ужасной трагедией», в которой частично виноваты те, кто подпаивал Ефремова. Он напомнил, что многие актера любили «пьяненьким» и «вольненьким».

«И в итоге это кончилось трагедией», — добавил Охлобыстин.

При этом актер не смог однозначно ответить на вопрос, зачем сейчас Ефремов отказался от признания вины. По мнению Охлобыстина, его друг «будто загипнотизировано» слушает своего адвоката и не совсем понимает, что происходит вокруг.

«Миша уверен, что его осудят, с этим согласен и хочет наказания», — резюмировал Охлобыстин.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня, передавал RT. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом.

На одном из заседаний суда по делу о смертельном ДТП адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что доказательств того, что за рулем был лично Ефремов, нет. Сам же артист заявлял, что не может признать себя виновным, поскольку не помнит тот вечер.

Во вторник Ефремову стало плохо в ходе заседания в Пресненском суде Москвы. Актеру вызвали скорую помощь, которая забрала Ефремова с подозрением на инсульт. Актер был доставлен в одну из столичных клиник.