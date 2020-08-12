Сотрудники ГАИ начали избивать водителей ногами в Минске

Минск, 12 августа. Сотрудники белорусской ГАИ ногами избивают водителей в одном из спальных районов Минска. Снятые из проезжающего автомобиля кадры публикует Telegram-канал NEXTA live.

По данным канала, инцидент произошел в микрорайоне Уручье в Минске. На записи видно, как гаишники прямо посреди проспекта вытаскивают водителей, кидают их на асфальт и избивают. Сообщается о поврежденных автомобилях.

Ранее стало известно, что военнослужащие внутренних войск МВД Белоруссии начали задерживать зачинщиков несанкционированных акций протеста у метро «Пушкинская» в Минске.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста.