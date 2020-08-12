Санкт-Петербург, 12 августа. Журналист Антон Красовский, совершивший ранее каминг-аут, обсудил отношение россиян к ЛГБТ-культуре в интервью депутату-традиционалисту Виталию Милонову.

Милонов, являющийся автором закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и педофилии, в рамках «Милонов-шоу» отметил, что в русской культуре стыдно поднимать тему о нетрадиционных сексуальных отношениях, поскольку интимные отношения должны оставаться скрытыми от лишних глаз.

«Вам должно быть стыдно, что от вас пошло вот это совершенно несвойственное простому русскому человеку борьба с другим русским человеком. То, о чем сказал сейчас президент, что никогда не было, нет и не будет ущемления по расе, полу и сексуальной ориентации в России, пока он президент», — заявил Красовский.

Журналист поинтересовался у депутата, не считает ли тот, что именно он совершил несвойственный ни русскому человеку, ни русской власти грех разделения русского народа на людей первого и второго сорта.

Милонов в ответ обратил внимание своего собеседника, что русские люди «никогда в жизни не поддерживали темы, которые являются постыдными».

«Результат той деятельности, которую мы сейчас наблюдаем во многих странах мира как раз показывает, что реальное разделение общества и ненависть сеется не традиционалистами, не теми людьми, которые говорят: «люби человека, но не люби его грех», а сеется как раз теми, кто сейчас начинает робко требовать признания равенства, а уже через день другой требует распять и наказать тех, кто не согласен с ним», — добавил парламентарий.

При этом он напомнил, что в той же Европе порицанию подвергается любая попытка высказать свое мнение о толерантности.

Красовский в свою очередь согласился с тем, что в странах англо-американской демократии за политическую и общественную позицию можно сейчас понести наказание. По словам журналиста, он придерживается того мнения, что каждый человек имеет право исповедовать свои ценности и свою религию, думать и говорить то, что он хочет.

«Наказания за мысли и слова быть не должно. Более того, я считаю, что наказания за религиозную позицию тоже быть не должно», — подчеркнул он.

Журналист добавил, что великий русский город Петербург может в себя вместить и крестный ход и гей-проекты.

«Наша с вами задача эти государственные ценности безопасности и толерантности, уважение друг к другу, равенство и братство поддерживать и всячески промоутировать. <…> Задача государства обеспечить совместное, безопасное и открытое проживание разнообразных социально-этнических групп внутри огромной страны. Это наша с вами задача. Не стоять у городской думы и не кричать: «ковырялки» и «птеродактили», а помогать людям сохранить свою безопасность. А вы как не помогаете. И это очень плохо», — заявил журналист.

Милонов в ответ подчеркнул, что в российской традиции никогда не было «привычки заглядывать кому-либо в штаны». Люди всегда воспринимали свою жизнь как нечто интимное, и тем более не принято «вываливать» свою личную жизнь на марши по улицам.