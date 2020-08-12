В Минске ОМОН штурмует подъезды жилых домов

Минск, 12 августа. Сотрудники ОМОН с тараном штурмуют подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского, в которых могут скрываться протестующие.

В это же время на проспекте протестующие пытаются перекрыть движение. Вдоль всего проспекта собрались люди с национальными флагами в руках. Активисты скандируют лозунги, поднимают сжатые кулаки вверх. Водители автомобилей поддерживают протестующих гудками, сообщает Sputnik Беларусь.

Силовики стянули спецтехнику в этот район.

Ранее сообщалось, что столкновения бойцов ОМОН с протестующими начались в минском парке имени Михаила Павлова.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%. После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста.