Киев, 12 августа. Депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин написал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) о преступлении Офиса президента (ОП) Украины из-за отмены местных выборов в Донбассе. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Являющийся членом фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Кузьмин указал, что действия ОП и центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, запрещающие местные выборы на территориях, находящихся у линии соприкосновения, содержат в себе признаки уголовных преступлений сразу по нескольким статьям уголовного кодекса Украины.

По мнению депутата, речь идет о таких нарушениях, как «препятствование свободному осуществлению избирателями своего избирательного права» и «нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, политических убеждений и по языковому признаку».

Также Кузьмин заявил, что имело место «злоупотребление служебным положением» со стороны Офиса президента Украины, глав ЦИК, СБУ и Нацполиции, а также руководителей областных военных администраций. Всех этих представителей власти депутат обвинил в совершении преступлений «в интересах президента Зеленского» и его партии «Слуга народа».

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей приводило слова политического эксперта, генерального директора агентства «Интерфакс-Украина» Александра Мартыненко, заявившего, что местные выборы, которые осенью пройдут на Украине, могут грозить Киеву серьезными последствиями, а также стать следствием для будущего распада страны на несколько частей.