Адвокат объяснил, как состояние Ефремова может повлиять на приговор

Москва, 12 августа. Состояние здоровья актера Михаила Ефремова может оказать влияние на исполнение приговора, заявил адвокат Александр Почуев.

Он прокомментировал инцидент с Ефремовым, которому стало плохо по дороге в Пресненский суд. Приставам пришлось буквально заносить актера в здание. Через несколько минут к суду подъехала скорая помощь и артиста вынесли на носилках. Как заявил его адвокат Эльман Пашаев, врачи предполагают, что у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние. В итоге, заседания суда было перенесено на среду.

«Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. <…> Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей», — приводит слова Почуева издание «Вечерняя Москва».

Он подчеркнул, что это не означает отмены наказания для подсудимого. Вероятно, его перенесут до полного выздоровления артиста. Так как Ефремов не в состоянии участвовать в заседания суда, его заболевание может сильно затянуть дело. При этом, Почуев подчеркнул, что не склонен рассматривать болезнь Ефремова как «способ защиты».

Отметим, что на одном из недавних заседаний суда Ефремов не признал своей вины. По его словам, он не помнит события того рокового дня.

Смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы произошло 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Захаров. Мужчина получил тяжелейшие травмы и умер в больнице. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Сейчас актер находится под домашним арестом. Ранее газета «Известия» привела комментарий актера Ивана Охлобыстина о судебном процессе по делу Ефремова.