Глюкоза объяснила, почему назвала Крым украинским

Москва, 12 августа. Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, прервала молчание и объяснила, почему назвала киевским пограничникам Крым украинским.

Ранее стало известно, что Глюкозе на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма после 2014 года. Украинские пограничники опубликовали видео, на котором спросили Ионову об ее отношении к возвращению Крыма в состав РФ. Певица ответила, что она «не политик», подчеркивая, насколько важно ей попасть сейчас на Украину. После этого артистке задали вопрос о принадлежности полуострова. Ионова ответила: «Крым украинский…». На этом моменте кадр резко обрывается. По интонации певицы было понятно, что предложение она не завершила.

Однако этого хватило, чтобы вызвать массу критики в Сети. Пользователи буквально затравили певицу. Некоторые напомнили Ионовой о подписанном в конце июля президентом РФ законе, который приравнивает отчуждение территорий страны к экстремизму.

Во вторник певица опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором детально объяснила, что произошло в тот день на украинской таможне. По ее словам, она не сразу могла дать какой-либо комментарий, поскольку только сейчас «пришла в себя от шока».

Ионова сообщила, что прилетела в Киев вечером 6 августа, чтобы встретиться с друзьями и «поработать над новой музыкой и клипами». С приятелями певица не виделась очень давно, поскольку для нее три года действовал запрет на посещение Украины из-за выступлений в Крыму.

«Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трех часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка», — рассказала звезда.

На протяжении всего допроса пограничники вновь и вновь повторяли один вопрос: «Чей Крым?».

«На третьем часу прессинга вопросом «Чей Крым?» я задала встречный вопрос: «Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский? Что вообще происходит? Ну, отправляйте обратно, к чему эти допросы?». Но им просто нужно было одно. Чтобы в моей речи прозвучало это словосочетание, а дальше все уже было сделано и смонтировано так, как им было удобно», — сообщила Ионова.

Певица подчеркнула, что ей «обидно до слез» за все те унижения, что посыпались на нее, закинув «в топку политического фарса».

Напомним, законопроект о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму был внесен в Госдуму депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Парламентарии разработали закон вследствие принятия поправок в Конституцию России, передавал RT. Закон устанавливает, что за призывы к нарушению территориальной целостности России будут назначаться штрафы до 100 тыс. рублей для физических лиц и до 300 тыс. — для юридических.