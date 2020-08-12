Два иракских офицера погибли в результате авиаудара Турции

Багдад, 12 августа. Турция нанесла авиаудар по территории Курдистана, в результате которого погибли два иракских офицера. Об этом сообщает правительство Ирака.

Министерство иностранных дел Ирака уже вызвало турецкого посла, а также отменило согласованный ранее визит министра обороны Турции.

В конце июня Министерство национальной обороны Турции публиковало информацию о ходе боевых действий в Иракском Курдистане. По данным оборонного ведомства страны, турецким военнослужащим удалось нейтрализовать 41 боевика Рабочей партии Курдистана (РПК), а также захватить большое количество оружия и боеприпасов. Вооруженные силы Турции действовали в рамках операции «Тигриный коготь».