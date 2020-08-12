Доплаты некоторым пенсионерам в РФ изменятся в августе

Москва, 12 августа. В августе изменится сумма доплаты к пенсии членам летных экипажей и работникам угольной промышленности, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

«С 1 августа средний размер прибавки к пенсии членам летных экипажей составляет 4 450 рублей Средний размер доплаты к пенсии работникам угольной промышленности — 4 150 рублей», — сообщили в ПФР.

Писать заявление для получения доплаты нет необходимости, выплата производится автоматически по сведениям Пенсионного фонда.

В ПФР напомнили, что доплату получают только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим право на такую доплату.

Уровень доплат летчикам и шахтерам пересматриваются ежегодно с 1 февраля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 ноября. Величина зависит от среднемесячного заработка, продолжительности стажа, дающего право на доплату, а также от суммы взносов, поступивших в бюджет ПФР от работодателей.

Ранее в ПФР сообщили, что пенсионерам старше 80 лет пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января этого года фиксированная выплата была проиндексирована до 5686,25 рублей. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца. Инвалиды первой группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере.