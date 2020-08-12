Лавров предупредил о попытках террористов использовать пандемию

Москва, 12 августа. Различные террористические организации могут предпринять попытки использовать вызванную пандемией сложную ситуацию в своих интересах. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время интервью газете «Аргументы и Факты».

«В некоторых регионах мира наблюдаются попытки террористов воспользоваться условиями пандемии и связанными с ней трудностями для расширения своего влияния, распространения паники и человеконенавистнических идей, а также для пополнения рядов своих сторонников, прежде всего за счет тех, кто разочаровался в действиях властей в условиях кризиса», — предупредил Лавров.

Он также отметил, что еще более актуальными стали дискуссии о биотерроризме. Российский министр подчеркнул, что Россия считает недопустимым во время пандемии манипулировать темой коронавируса или биотерроризма в конъюнктурных целях.

Кроме того, Лавров напомнил, что по-прежнему остро стоит проблема предотвращения попадания в руки террористов химических и биологических агентов, а также технологий их производства.

Напомним, что в начале июне Лавров в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем подчеркнул необходимость смягчения или приостановки санкций, препятствующих поставкам лекарств и медоборудования в Сирию на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба МИД РФ.