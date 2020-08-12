Стало известно, когда «волна холода» покинет европейскую часть РФ

Москва, 12 августа. «Волна холода» покинет европейскую территорию России 18 августа. Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На прогностических схемах сейчас такой провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры. Но начиная со вторника, повышение температуры. Она приблизится к своим нормальным значениям», — сообщил ТАСС специалист, добавив, что воздух прогреется до 20 градусов и выше.

Вильфанд отметил, что, несмотря на повышение температуры, до нормы все рано будет не хватать 1-1,5 градуса, жары ждать не стоит.

«Будет нормальная такая августовская погода», — резюмировал метеоролог.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ряде регионов Сибири и на Алтае всю неделю будет держаться жаркая погода. В Омской, Томской, Новосибирской областях жаркая погода, около и выше 30 градусов сохранится до конца недели. Очаг положительной аномалии сместится к югу Красноярского края и к Хакасии.

По его словам, температура слегка понизится на пару градусов, однако все равно будет выше нормы. При этом температура на Алтае будет достигать 35 градусов.