Sohu перечислило преимущества танка Т-80 перед «Абрамсом» в Заполярье

Пекин, 12 августа. Газотурбинные двигатели, которые используются на российских танках Т-80, имеют ряд преимуществ перед силовыми установками, задействованными в армии США. К такому выводу пришло издание Sohu, ссылаясь на выводы китайских военных специалистов.

Как напомнили в китайском издании, Россия собирается направить в Заполярье танки Т-80БВМ. Эти уникальные машины могут применяться в суровых условиях Арктики. Особое внимание в Китае уделили их силовым установкам, в которых используются газотурбинные двигатели. По мнению Sohu, именно применение газотурбинных двигателей позволит России добиться превосходства над американскими силами.

Издание отметило, что российские реактивные танки заслуженно называют «летающими». Их ключевой особенностью является способность заводиться и нормально работать в условиях очень низких температур. Современные версии Т-80 оснащены двигателями ГТД-1250, которые известны своей экономичностью – на одном баке они могут проехать до 500 километров.

«В последнее время наблюдается тенденция к возвращению из консервации танков Т-80, выпущенных еще во времена СССР. После проведения соответствующей модернизации техника отправляется в войска», — напомнили китайские аналитики.

В издании отметили, что Т-80 может развивать на дороге скорость до 80 км/ч, в то время, как его основной противник «Абрамс» – лишь 65 км/ч. Кроме того, американский танк слишком тяжелый: 63 тонны против 46 тонн у Т-80.