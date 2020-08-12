Мужчины шоу-бизнеса составили топ самых сексуальных женщин 

Москва, 12 августа. Представители российского шоу-биза, среди которых Тарзан, Эдгард Запашный и Иосиф Пригожин, составили личный топ самых сексуальных женщин всех времен.

Пятый канал поинтересовался у селебрити, что такое женская сексуальность и в чем она выражается.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, подчеркнул, что самая красивая — женщина любимая. По его словам, для него, как и для любого другого нормального мужчины не может существовать другой сексуальной барышни, кроме супруги. Поэтому на первое, второе и третье место своего рейтинга он поставил супругу певицу Наталью Королеву.

Певец Прохор Шаляпин высказал кардинально противоположное мнение: для него мерилом сексуальности являются деньги.

«Первая пятерка Forbes — самые богатые женщины мира. Внутренний мир какой богатый!» — заявил он.

Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что составить топ красавиц для него проблема, поскольку он всегда являлся большим ценителем женской красоты.

Немного подумав, на первое место Запашный поставил актрису Монику Беллуччи, поскольку она «ассоциируется с женственностью, красотой, сексуальностью и порядочностью в конце концов». В рейтинг дрессировщика также вошли Уитни Хьюстон и Алла Пугачева, которая у него вызывает безграничное уважение.

Продюсер Иосиф Пригожин придерживается позиции Тарзана. Самой лучшей, красивой и сексуальной он назвал свою супругу Валерию.

«Для меня красивее моей женщины нет никого на свете! У каждого свои представления о красоте. Это как один любит Mercedes, другой Rolls-Royce… В каждой женщине есть особый шарм!» — добавил он.

Актер Станислав Садальский замешкался с ответом, но все же озвучил топ главных красавиц. Первое место заняла актриса Анастасия Вертинская.

«Нереальная красота! Я просто наблюдал, как останавливались очереди в гастрономе и все ей кричали «Амфибия, амфибия!» — рассказал Садальский.

В топ также вошли Грета Гарбо, Марлен Дитрих, Нина Русланова, Лидия Максакова и Лариса Голубкина.