СМИ сообщили о пополнении в семье актрисы Бортич

Москва, 12 августа. Звезда сериала «Полицейский с рублевки» и фильма «Холоп» Александра Бортич родила ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Время мочить манту».

Бортич не афиширует свою личную жизнь. Кроме того, в Instagram звезды не было ни одного снимка, который бы намекал на беременность актрисы. Однако, по данным Telegram-канала, 25-летняя Бортич несколько недель назад впервые стала мамой.

Канал не уточняет, мальчик родился или девочка. Отцом ребенка называют основателя и владельца известной школы ораторского мастерства Евгения Савельева.

Отметим, в феврале сообщалось, что комедия с Бортич «Холоп» собрала в российском прокате рекордные три миллиарда рублей. Кинокартина стала самой кассовой за всю историю проката в России. Таким образом, комедия расположилась между «Аватаром» Джеймса Кэмерона и «Движением вверх» Антона Мегердичева.

Фильм вышел на экраны 26 декабря. Сюжет строится вокруг молодого «мажора», роль которого исполнил Милош Бикович. После аварии он «попадает в прошлое» — Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители. По их мнению, такой опыт поможет переосмыслить свое поведение.