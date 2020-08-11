Журналисты в Белоруссии рассказали, что неизвестные ломают им аппаратуру

Минск, 11 августа. Неизвестные люди в черной камуфляжной одежде и глухих шлемах конфискуют в Белоруссии у журналистов карты памяти, ломают аппаратуру и срывают бейджи. Об этом сообщает фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц.

Как рассказал журналист агентству Sputnik Беларусь, примерно в девять вечера к корреспондентам, работавшим у гостиницы «Орбита» подбежали трое неизвестных в черной форме без опознавательных знаков.

«Тремя ударами кулака мне разбили экран камеры. У меня и еще шести коллег отобрали карты памяти», — рассказал Гриц.

По его словам, сначала эти люди отогнали протестующих, а потом вернулись на склон у гостиницы, чтобы атаковать журналистов.

Аналогичный инцидент произошел на проспекте Дзержинского, где фотографу TUT.BY Вадиму Замировскому повредили оборудование. По его мнению, милиция получила указание ломать камеры журналистов.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. При этом Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии.

После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих.