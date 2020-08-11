Ряду пенсионеров в РФ увеличат выплату более чем на 5,6 тыс. рублей

Москва, 11 августа. Пенсионерам старше 80 лет пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. С 1 января этого года фиксированная выплата была проиндексирована до 5686,25 рублей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Для получения надбавки не нужно писать никаких заявлений: прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачиваться со следующего месяца. Инвалиды первой группы уже получают фиксированную выплату в двойном размере.

В ПФР также напомнили, что пенсионерам старше 80 лет «без подтверждения нуждаемости ухода может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей ежемесячно». Однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия. В частности, выплату назначат только «неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости и не являющемуся получателем пенсии». Тот, кто ухаживает за пенсионером, не обязательно должен проживать вместе с ним или являться членом его семьи.

Для назначении доплаты нужно будет написать заявление «о согласии на осуществление за ним ухода конкретным лицом и заявление лица, осуществляющего уход».

«Важно, что при устройстве помощника на работу он обязан сообщить об этом в Пенсионный фонд для прекращения выплаты. Иначе случится переплата, которую придется вернуть. О трудоустройстве специалисты ПФР все равно узнают из отчетов работодателей», — добавили в ПФР.

Ранее сообщалось, что пенсии по старости для неработающих россиян в 2021 году могут увеличиться согласно новому проекту основных характеристик бюджета ПФР на три года. Примерный усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля. В 2021 году показатель увеличится до 18 357 рублей, спустя еще год — 19 283 рубля.

Прогнозируется рост социальных пенсий. В следующем году размер выплаты составит 10 044 рубля, в последующие два года показатель может вырасти примерно на 300 рублей ежегодно.