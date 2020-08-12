Сябитова предостерегла от совместного проживания вне брака

Москва, 12 августа. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Роза Сябитова объяснила, почему считает опасным совместное проживание вне брака. По ее мнению, подобная форма отношений является способом убежать от обязательств перед партнером.

В своем Instagram она привела список «опасностей», которые могут грозить такой паре в будущем, сославшись на «многочисленные женские исповеди».

В частности, Сябитова отнесла к опасным причинам сожительства ситуации, когда партнер предлагает начать жить вместе из-за скуки, одиночества, отсутствия квартиры или финансовой уверенности в завтрашнем дне.

Другим опасным моментом подобных отношений Сябитова назвала ситуацию, когда партнер ждет каких-то определенных действий от своей «второй половинки», и угрожает в противном случае уйти. Сябитова добавила, что считает плохой идеей и «практические занятия по подготовке к настоящей семейной жизни». Подобное, по ее мнению, указывает на то, что партнер не уверен в своем выборе и готовности вступить в брак.

Опасным является и сценарий, при котором у кого-то в паре есть проблемы с прошлыми официальными отношениями, когда человек не может решиться на развод. Сябитова отметила, что жить с людьми, которые разорвали брак и теперь хотят «немного отдохнуть от характерной обязаловки» – плохая идея.

Ранее Сябитова публиковала советы женщинам, как узнать своего возлюбленного на раннем этапе отношений.