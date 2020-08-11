Несколько артистов Мариинки заразились COVID-19

Санкт-Петербург, 11 августа. COVID-19 подтвердился у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра. Информацию об этом подтвердил худрук-директор Мариинки Валерий Гергиев.

На прошлой неделе сообщалось, что репетиции в Большом и Мариинском театрах Москвы и Петербурга пришлось отменить из-за того, часть артистов была отправлена на карантин по коронавирусу. По данным СМИ, в Мариинке большое количество заболевших в труппе. Большую часть репетиций в театре пришлось отменить.

«Мы четыре с половиной месяца держались. Но вот сейчас в балетном цехе у нас есть несколько подтвержденных [случаев коронавируса]. Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы они пока на дому [лечились]… У нас подтвержденных два-три», — цитирует Гергиева РИА Новости.

Согласно данным на 11 августа, в Петербурге с начала пандемии выявлено 33 204 случая заражения коронавирусной инфекцией, 24 165 пациентов выздоровели, 2 176 скончались.

Во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, передавал RT. Глава государства подчеркнул, что одна из его дочерей испытала препарат на себе. Путин поздравил всех специалистов, участвовавших в разработке вакцины. По его словам, они сделали «очень важный шаг для всего мира». Также стало известно, что вакцина получила название в честь первого искусственного спутника Земли — «Спутник V».

Предполагается, что в гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.