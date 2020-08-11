В ПФР рассказали, как получить максимально высокую пенсию

Москва, 11 августа. Размер будущей страховой пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы, подчеркивает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Россиянам напомнили, что соглашаясь на «серые» зарплаты, работники «ущемляют свои социальные права, как в настоящем, так и в будущем, при выходе на пенсию».

«Данные граждане уже сегодня могут столкнуться с финансовыми проблемами при уходе на больничный или в декрет, при оформлении кредита в банке, имущественных и социальных вычетов, при оформлении туристической визы», — говорится в сообщении ПФР.

Напрямую «серая» зарплата скажется на предстоящей пенсии. В ПФР напомнили, что пенсионная система пополняется за счет начисленных и уплаченных работодателем страховых взносов. Эти страховые взносы «ложатся» на пенсионные счета граждан в виде пенсионных коэффициентов, в которые их с 1 января 2015 года переводят специалисты органов ПФР. Размер годового пенсионного коэффициента зависит от взносов, уплаченных работодателем с официальной заработной платы работника.

«Соответственно пенсия рассчитывается по новой формуле с учетом заработанных в течение всей трудовой жизни пенсионных коэффициентов. Таким образом, особую роль приобретает не только страховой стаж гражданина, но и размер его заработной платы. Причем речь идет только об официальной — «белой» заработной плате. Зарплата в «конверте» не найдет отражения в будущей пенсии и не скажется на размере заработанных пенсионных коэффициентов», — говорится в сообщении.

Кроме того, россиян предупредили, что в случае зарплаты «в конверте», закон нарушает не только работодатель, но и сам работник.

Ранее сообщалось, что ряд сотрудников МВД РФ с этой осени начнут получать повышенную пенсию. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно документу, с 1 октября будут увеличены в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Кроме того, будут изменены должностные оклады, а также оклады по специальным званиям тех лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции.