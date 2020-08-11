Подписчики Королевой спутали певицу с 74-летней мамой

Москва, 11 августа. Пользователи Instagram прокомментировали внешность певицы Наташи Королевой, сравнив 47-летнюю исполнительницу с ее 74-летней мамой Людмилой Порывай. По мнению комментаторов, Королева стала выглядеть хуже.

Королева ранее опубликовала в своем Instagram пост, посвященный теме благотворительности. Однако подписчиков заинтересовала не тема поста, а внешность певицы, которая, по их мнению, выглядит значительно старше своих лет. Некоторые даже сказали, что спутали звезду с ее мамой.

Певица опубликовала фотографию, на которой сидит в рваных джинсах и черной блузке рядом с поклонницей. В отличие от других снимков в Instagram, этот снимок не постановочный и без ретуши. Комментаторы отметили, что новый образ с челкой Королевой совершенно не идет и делает ее похожей на свою маму, которая старше исполнительницы почти на 30 лет.

«Наташа, становится похожей на маму. Не в лучшем смысле этого слова», — написала одна из подписчиц.

Ранее Королева поделилась с поклонниками фотографией в купальнике, который с трудом прикрывал ее роскошные формы. Пост она опубликовала в Instagram. На снимке исполнительница предстала перед фанатами без макияжа. На ней цветной купальник, который подчеркивает грудь.

В начале июля Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес. Она и ее супруг Тарзан закрыли салоны красоты и спортзал, и, скорее всего, открываться они не будут. Однако, по собственному признанию певицы, коронавирусная инфекция не внесла в ее жизнь «что-то глобально плохое».