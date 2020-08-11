ПФР рассказал, когда будет проиндексирована пенсия после увольнения

Москва, 11 августа. В Пенсионном фонде РФ рассказали, когда работающим пенсионерам будут пересчитывать пенсию, если они решат уволиться.

Жительница Алтайского края задала на официальном сайте ПФР вопрос о том, когда ей — работающей пенсионерке — пересчитают пенсию, если она уволится в этом августе.

«Пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность, суммы пенсии с учетом индексации выплачиваются с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения», — ответила ей заместитель управляющего отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Решение о выплате сумм пенсии в новом размере выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором получены сведения, представленные работодателем.

Мочалова уточнила, что страхователь ежемесячно представляет информацию в ПФР о работающих у него пенсионерах. И по этим данным, в августе пенсионерка будет числиться еще как работающая. В октябре поступят сведения о том, что пенсионер уже не работал в сентябре. В ноябре городское отделение ПФР вынесет решение о перерасчете с 1 декабря пенсии с учетом пропущенных коэффициентов индексации.

«Выплата пенсии в новом размере будет осуществлена в декабре 2020 года с доплатой за сентябрь, октябрь, ноябрь», — подытожили в отделении ПФР.

Ранее сообщалось, что ряд сотрудников МВД РФ с этой осени начнут получать повышенную пенсию. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Согласно документу, с 1 октября будут увеличены в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Кроме того, будут изменены должностные оклады, а также оклады по специальным званиям тех лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции.