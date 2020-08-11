На берег Сахалина выбросило тушу загадочного животного

Москва, 11 августа. Тушу загадочного существа, похожего на клюворыла, выбросило на берег Сахалина. Отдыхающие выложили в Сеть фотографии необычного животного.

По данным издания «Сахалин и Курилы», в длину необычное существо достигает нескольких метров.

Ученые из филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) не смогли точно сказать, что за животное изображено на фото. Возможно это плавун или клюворыл, которые обитают на глубине у берегов Сахалина. Однако ученые отметили, что «выбрасывает их не часто».

«По фотографии сложно точно определить вид морского животного. Нужно обследовать тушу, измерить, взять пробы. Такие снимки всегда интересны с научной точки зрения», — добавили в сахалинском филиале ВНИРО.

Ранее сообщалось, что хозяин подмосковной «ЭкоДеревушки» Сергей Балаев поймал крокодила в реке Вьюнке в Балашихе после того, как видео с необычным обитателем реки было опубликовано в Сети. Когда ролик появился в Интернете, никто особо не верил в то, что там может водиться такое животное.

Некоторые пользователи Сети выражали обеспокоенность насчет того, что выпущенное в водоем животное может напасть на человека и съесть его. Однако Балаев утверждает, что бояться нечего.