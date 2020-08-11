Белорусский ОМОН вступил в столкновение с протестующими в центре Минска

Минск, 11 августа. В минском парке имени Михаила Павлова начались столкновения бойцов ОМОН с протестующими.

Как сообщает РИА Новости, большая группа сторонников оппозиции собралась у входа на станцию метро «Михалово». Силовики приступили к их разгону, оттеснив в соседний парк, где к митингующим подошли новые силы. В итоге, начались новые столкновения.

Тем временем, Sputnik Беларусь сообщает, что ОМОН штурмует подъезды домов на проспекте Рокоссовского, где по данным правоохранительных органов могут скрываться протестующие. В центр белорусской столицы стянута спецтехника, включая водометы и автозаки. Часть протестующих подошла к станции «Пушкино», откуда солдатам внутренних войск удалось их оттеснить.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы главы государства. По данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,23% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9%. После завершения выборов в Минске начались массовые акции протеста. Для разгона протестующих белорусские правоохранители используют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В свою очередь Светлана Тихановская заявила, что не признает результаты выборов президента Белоруссии. Сам Лукашенко считает, что к организации беспорядков причастны спецслужбы других стран, в частности, Польши и Чехии.