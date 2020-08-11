Часть россиян станет получать увеличенную пенсию с 1 октября

Москва, 11 августа. Ряд сотрудников МВД с этой осени начнут получать повышенную пенсию. Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликован на официальном интернет-портале правой информации.

Как сообщается в документе, правительство решило повысить оклады военнослужащим и сотрудникам силовых структур. Перерасчет состоится в октябре и составит 3%.

«Повысить с 1 октября в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — гласит текст документа.

Кроме того, будут изменены должностные оклады, а также оклады по специальным званиям тех лиц, которые проходят службу в войсках национальной гвардии и имеют специальные звания полиции. Прибавку получат сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, принудительного исполнения, противопожарной службы и таможенных органов.

Также постановление правительства содержит указ о пересмотре размеров пенсионных выплат. Таким образом, пенсии граждан, уволенных со службы из органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также пенсии членов их семей будут повышены.

Напомним, что пенсии по старости для неработающих россиян в 2021 году могут увеличиться согласно новому проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на три года. Примерный усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля. В 2021 году показатель увеличится до 18 357 рублей, спустя еще год — 19 283 рубля.