Пригожин накинулся на Соседова из-за критики в свой адрес

Москва, 11 августа. Конфликт продюсера Иосифа Пригожина и музыкального критика Сергея Соседова вышел на новый уровень. Стороны обменялись громкими оскорблениями через СМИ.

На днях Пригожин заявил, что не смог бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц. По его словам, его ежемесячные траты таковы, что минимальный доход для него должен быть не меньше полутора миллионов рублей в месяц.

Комментируя заявление продюсера и супруга певицы Валерии, Соседов подчеркнул, что «жить на такие деньги, когда народ нищенствует, просто неприлично».

В беседе с «Собеседником» Пригожин выразил свое возмущение удивлением Соседова. По его словам, критик является «голубой устрицей и отбросом общества». Более того, продюсер добавил, что таких, как Соседов, нужно уничтожать.

«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни? Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку», — заявил Пригожин.

Отметив, что ему стыдно жить в обществе с такими как Сергей, Пригожин не исключил, что подаст на критика в суд.

Чуть позже Соседов прокомментировал очередные нападки со стороны Пригожина.

«Говорю совершенно откровенно: мне не интересен ни Пригожин, ни кто-либо еще. Время не мое сейчас. Сегодняшние герои — мелкие, невнятные. <…> А тех, кто пытается меня оскорбить, мне просто жаль. Они невоспитанные, мелкие и некультурные», — подчеркнул критик.

Соседов посоветовал Пригожину подумать над своим поведением и воспитанием. А попытку судиться он считает смешной.