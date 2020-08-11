Пригожин накинулся на Соседова из-за критики в свой адрес

Москва, 11 августа. Конфликт продюсера Иосифа Пригожина и музыкального критика Сергея Соседова вышел на новый уровень. Стороны обменялись громкими оскорблениями через СМИ.
На днях Пригожин заявил, что не смог бы прожить на 50 тыс. рублей в месяц. По его словам, его ежемесячные траты таковы, что минимальный доход для него должен быть не меньше полутора миллионов рублей в месяц.
Комментируя заявление продюсера и супруга певицы Валерии, Соседов подчеркнул, что «жить на такие деньги, когда народ нищенствует, просто неприлично».
В беседе с «Собеседником» Пригожин выразил свое возмущение удивлением Соседова. По его словам, критик является «голубой устрицей и отбросом общества». Более того, продюсер добавил, что таких, как Соседов, нужно уничтожать.
«Когда я его вижу, мне хочется вставить два пальца в рот, потому что тошнотворнее человека в своей жизни я не видел. Покажите мне, что он сделал в жизни? Чего он добился, эта мерзость? Манерная мерзость! У нас половина артистов в России недооценены, и именно потому, что такая мерзость, как Сергей Соседов, дает оценку», — заявил Пригожин.
Отметив, что ему стыдно жить в обществе с такими как Сергей, Пригожин не исключил, что подаст на критика в суд.
Чуть позже Соседов прокомментировал очередные нападки со стороны Пригожина.
«Говорю совершенно откровенно: мне не интересен ни Пригожин, ни кто-либо еще. Время не мое сейчас. Сегодняшние герои — мелкие, невнятные. <…> А тех, кто пытается меня оскорбить, мне просто жаль. Они невоспитанные, мелкие и некультурные», — подчеркнул критик.
Соседов посоветовал Пригожину подумать над своим поведением и воспитанием. А попытку судиться он считает смешной.
«И если он считает, что жить на два миллиона в месяц, — это прилично, в то время, когда народ прозябает в нищете, то мне очень жаль. Он плохо воспитан! Какое право Пригожин имеет оскорблять меня? Пусть он посмотрит на себя получше и подаст в суд на себя самого. Никто не имеет права жировать, когда народ живет в нищете. Хоть Пригожин, хоть Крутой, хоть любой… Смешно кичиться своим благосостоянием», — добавил критик.