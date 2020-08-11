Ученые научились предсказывать смерть по размеру зрачка

Москва, 11 августа. Ученые нашли еще один индикатор возможной скорой смерти пациентов с сердечной недостаточностью. Как сообщается в результатах исследования, опубликованного в журнале ESC Heart Failure, на это может указывать размер зрачка пациента.

Врачи наблюдали за группой из 870 человек, которых разделили на пациентов с большими и маленькими зрачками. Наблюдение за группами длилось на протяжении двух лет.

В итоге выяснилось, что страдающие сердечной недостаточностью пациенты с маленькими зрачками умирали вдвое чаще тех, у кого зрачки были большими. Кроме этого, вероятность их повторной госпитализации оказалась 50%, в то время, как пациенты с большими зрачками возвращались в больницу лишь в 28% случаев.

«Наблюдения показали, что измерение площади зрачка может быть новым неинвазивным методом оценки состояния пациентов с сердечной недостаточностью», — следует из выводов ученых.

Отмечается, что обследование зрачка пациента уже применяют при диагностике состояния пациентов с болезнью Альцгеймера, болезнью Паркинсона, сахарным диабетом и другими подобными проблемами. Врачи подчеркнули, что поиск надежных и неинвазивных методов определения рисков, связанных со здоровьем, является одной из важнейших задач для медиков.

Напомним, что ранее пожилые люди, которые не смеются в повседневной жизни, в 1,4 раза чаще сталкиваются с тем, что не могут обслуживать свои потребности без посторонней помощи. К такому выводу ранее пришел руководитель научной группы, доцент Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути. Японские ученые на протяжении трех лет изучали состояние здоровья людей старше 65 лет. В процессе эксперимента исследователи провели наблюдение за 14 233 пациентами. Исследователи преследовали цель установить взаимосвязь частоты смеха со способностью сохранять свои силы.