Лопырева исполнила свою заветную мечту

Москва, 11 августа. Модель Виктория Лопырева поделилась впечатлениями от поездки на Камчатку. Звезда путешествует по России вместе со своим супругом бизнесменом Игорем Булатовым.

На своей странице в Instagram Лопырева опубликовала фотографии и видео в сторис. Звезда отправилась на частном вертолете из Владивостока на Камчатку.

На вертолете она добралась до вершины вулкана, заявив, что это было ее заветной мечтой.

«В кратере действующего вулкана чувствую себя такой сильной и такой беспомощной одновременно! Много говорят о местах силы… Но ведь вот она — настоящая сила, которая просто прет из недр нашей земли, и мы никак не можем повлиять на эти процессы», — написала в комментарии Лопырева.

Подписчики модели поблагодарили ее за красивые фотографии и возможность «путешествовать» с ней по стране.

«Вау! Невероятное что-то, я так рада, молодцы, что побывали, почувствовали эту мощь, зарядились оба, я рада за Вас!» — пишет пользователь под ником juliawolf6836.

«Вика, спасибо вам за видео в сторис, как будто сама там побывала. Красота необыкновенная», — добавила men1707.

«Я радуюсь вместе с вами! Как прекрасна наша планета!», — отметила sayhipeople.

Ранее Лопырева записала видео, в котором подробно рассказала поклонникам, как ухаживает за волосами. Вот только подписчиков заинтересовали не столько советы, сколько внешний вид звезды. Она выбрала для съемки откровенный шелковый наряд на тонких бретелях и пренебрегла нижним бельем.