Супруга Цепкало записала видеообращение в поддержку Тихановской

Москва, 11 августа. Жена бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Вероника записала видеообращение в поддержку другой участницы предвыборной гонки Светланы Тихановской. В нем она призвала международное сообщество признать Тихановскую единственным «легитимно избранным» президентом Белоруссии.

«Я обращаюсь ко всему мировому сообществу, пожалуйста, помогите остановить тот беспредел, который твориться в Белоруссии, помогите остановить кровопролитие, признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента», — заявила Цепкало.

Свое видеообращение она выложила на YouTube.

Как сообщает РИА Новости, сейчас Вероника Цепкало находится в России. Ее муж рассказал, что принял решение покинуть Белоруссию по соображениям безопасности.

Состоявшиеся в воскресенье выборы президента Белоруссии завершились победой Лукашенко, для которого это будет уже шестой президентский срок. Несогласные с результатами голосования вышли на акции протеста. Вечером, по данным белорусского МВД, в результате пострадали 35 правоохранителей, более 50 митингующих. Задержаны почти три тысячи человек.

В понедельник вечером протесты продолжились. На улице Притыцкого в Минске погиб один из участников беспорядков. По данным милиции, он пытался бросить в правоохранителей неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось в его руке. Ранее сообщалось, что в Минске и Бресте силовики стреляют в протестующих резиновыми пулями.