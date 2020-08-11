Красовский заявил, что геи в США провоцируют религиозных активистов

Москва, 11 августа. Депутат Госдумы Виталий Милонов и журналист Антон Красовский обсудили интимные темы, которые, по словам политика, в Петербурге было не принято поднимать, сообщает ФАН-ТВ.

Комментируя действия представителей однополой любви, журналист заявил, что ЛГБТ-активисты часто вступают в противостояние с религиозными деятелями.

Он констатировал, что в странах «англо-американской демократии» могут подать в суд за общественно-политическую позицию. По мнению журналиста, происходит некое подобие навязывания ценностей. В качестве примера он привел следующую ситуацию.

«Старуха, исповедующая баптизм, отказывается делать букет на свадьбу для геев. На нее за это сразу подают в суд. Я с этим не согласен», — отметил журналист.

Красовский заявил, каждый человек имеет право выбирать свои ценности и религию. По его мнению, наказания за религиозную позицию быть не должно.

Журналист обратил внимание, что активисты гей-движения специально провоцируют представителей религии в США. Он назвал это традицией американской демократии и борьбы за права.

Напомним, что журналист руководил предвыборным штабом Ксении Собчак. Он также известен благодаря документальным фильмам об эпидемиях, включая ВИЧ. Кроме того, журналист в числе первых открыто заявил о своей нетрадиционной ориентации и положительном ВИЧ-статусе.