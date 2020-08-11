Шредер попросил Меркель поддержать строительство «Северного потока – 2»

Берлин, 11 августа. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер лично попросил нынешнюю главу правительства Ангелу Меркель поддержать строительство «Северного потока – 2» на фоне угроз расширения санкций со стороны США. Об этом пишет экономический журнал Wirtschaftswoche, ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, Шредер за последнее время имел несколько контактов с Меркель, во время которых просил оказать поддержку завершению реализации проекта. Канцлер при этом убедила своего предшественника, что не смирится с американским вмешательством в энергетическую политику Германии.

При встречах со Шредером Меркель отметила, что пытается убедить противников строительства газопровода внутри Евросоюза в целесообразности проекта. При этом канцлер ФРГ опасается ответных действий против США, боясь спровоцировать торговую войну между Вашингтоном и Брюсселем.

Примечательно, что порт Мукран, оператору которого поступили угрозы от американских сенаторов, находится в избирательном округе Меркель.

Ранее стало известно, что руководство компании Faehrhafen Sassnitz GmbH получило письмо от сенаторов США Теда Круза, Тома Коттона и Рона Джонсона, в котором американские политики пригрозили введением санкций, если оператор не откажется от участия в строительстве «Северного потока — 2». Именно в Мукране пришвартован трубоукладчик «Академик Черский» и хранятся трубы для газопровода.