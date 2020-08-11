Солонников заявил, что налоги с казино не смогут наполнить бюджет Украины

Легализованные государством азартные игры всегда были отличным инструментом для отмывания денег. По всей видимости, так будет оставаться и впредь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, ранее принятый Верховной радой 14 июля. Согласно тексту документа, в азартные игры можно будет играть только людям, достигшим 21 год. Полноценные казино будут размещены только на территориях пятизвездочных отелей или в специальных игровых зонах. Залам же с «однорукими бандитами» станет доступно более широкое представительство — не только в пяти-, но и в четырех- и даже в трехзвездочных гостиницах.

Оценивая возможность успеха украинской законодательной новеллы, Солонников предложил взглянуть на «опыт соседних стран». В Белоруссии данный бизнес также разрешен, однако он вовсе не рассчитан на местных жителей. Его существование оправдывается высоким спросом на его «продукцию» со стороны российских туристов, прежде всего гостей из Москвы.

«Прилететь в пятницу в Минск поиграть, в субботу — отоспаться в отеле, а в воскресенье отправиться обратно в Россию — это обычное времяпровождение некоторых наших обеспеченных граждан, что, в общем-то, никем и не скрывается, — заметил политолог. — Теперь встает вопрос о том, на кого будет рассчитана игорная индустрия на Украине — в стране еще более бедной, чем Беларусь. Рассчитывать на внутренний источник денег в этом случае не приходится. Предполагать, что туда могут приезжать соседи из Молдавии или Румынии тоже не стоит. У жителей Евросоюза есть свои места, где они традиционно играют в казино».

Эксперт убежден, что и китайцы не польстятся на возможность сыграть в блэкджек в Киеве или в Одессе, так что в целом подписанная Зеленским инициатива вряд ли сможет ощутимо пополнить государственный бюджет.

«Для каких-то отдельных территорий и городов, где окажутся расположены данные игровые заведения, это, возможно, и станет стимулом бюджетного роста, — добавил собеседник ФАН. — Однако, скажу еще раз, это будет крайне локально и на общую ситуацию в стране не повлияет».

Солонников заявил, что закон явно был пролоббирован хозяевами гостиниц и «структурами, связанными с отмыванием денег», ведь игорный бизнес, по его словам — это идеальная среда для легализации полученных преступным путем денежных средств.

«Так что те, кто этим раньше занимался на Украине, получили дополнительную возможность для проведения подобных операций, — считает политолог. — Но, повторюсь, это только для местных. Российские деньги и игроки туда точно не пойдут, а Европа, я в этом уверен, будет очень внимательно следить за тем, чтобы капиталы из нее не уходили на Украину».

Эксперт уверен, что новый закон не повредит репутации Зеленского. Большинству украинцев, считает он, совершенно все равно, а кому-то «будет даже приятно».