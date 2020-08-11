Турция ввела ограничения на ручную кладь при полетах в страну

Анкара, 11 августа. Турция ввела ограничения на перевозку ручной клади во время перелетов в страну. Об этом сообщается в циркуляре Главной дирекции гражданской авиации страны.

Согласно документу, в салоне самолета теперь нельзя провозить ручную кладь, «за исключением женских сумочек, мужских портфелей, чехлов и сумок для ноутбуков, детских сумок, приобретенных в коммерческих зонах аэропорта сувениров, привезенных пассажирами (музыкальных инструментов, фотоаппаратов и др.) вещей, сумок дипломатических курьеров, драгоценных камней и образцов золота». В салон можно будет взять рюкзак или наплечную сумку при условии, что их размеры «сопоставимы с женскими сумочками».

Новые правила объяснили тем, что это позволит пассажирам «поддерживать социальную дистанцию во время посадки и высадки», а также бортпроводникам не прикасаться к багажу.

В конце марта было остановлено регулярное авиасообщение между Россией и другими странами из-за пандемии коронавируса. С 1 августа открыты границы с Великобританией, Танзанией и Турцией.