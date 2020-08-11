В центре Бреста начались столкновения протестующих с ОМОНом



Минск, 11 августа. Столкновения протестующих с ОМОНом начались в центре Бреста, сообщает Sputnik Беларусь.

В Сети появились кадры, как участники выступлений прыгают на щиты омоновцев, распыляют газ в сторону милиции. Силовики в ответ применяют дубинки.

В Минске также началась новая несанкционированная акция протеста. В центр столицы республики стянуты автозаки и значительные силы милиции и ОМОНа.

Протесты продолжаются в республике уже третий день. Они выливаются в столкновения протестующих и правоохранительных сил. Силовики используют слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Митингующие пускают в ход расколотую дорожную плитку.

По факту массовых беспорядков СК республики возбудил уголовное дело. Задержаны несколько тысяч человек.