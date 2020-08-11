Специалисты оценили изменение цен на билеты в Абхазию

Москва, 11 августа. Билеты из России до Сухума выросли на 16-35% в зависимости от города отправления. Исследование провели специалисты сервиса путешествий Tutu.ru.

Эксперты изучили данные бронирования билетов в Абхазию и установили, что путешествие в республику за год значительно подорожало.

Так, билет на поезд из Москвы до Сухума стала дороже на 16% и стоит теперь около 5 тысяч рублей. Чтобы добраться до столицы Абхазии из Ростова-на-Дону, потребуется потратить до 2,5 тысячи рублей, что на 35% больше, чем год назад. Поездка из Адлера подорожала на 18% и сейчас обойдется в 840 рублей.

Железнодорожные билеты до Гагры выросли почти в полтора раза. Поездка из Петербурга стала дороже на 29%, Воронежа – 79%, Сочи – 62%.

Специалисты также оценили изменения цен на популярном маршруте Сочи – Сухум. Средний чек билетов на поезд поднялся за год на 12%, до 886 рублей. Путешествие автобусом выйдет гораздо бюджетнее, в зависимости от конечной точки поездка будет стоить от 380 до 560 рублей.

Напомним, 1 августа Россия открыла границу с Абхазией. Однако после этого представители местного минздрава признались, что система здравоохранения республики не справится с нагрузкой в случае вспышки коронавируса среди отдыхающих, передает «Царьград».