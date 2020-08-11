Киев, 11 августа. Россия активно продолжит «реабилитацию» Крыма от последствий нахождения в составе Украины. Киев в это время будет следовать по пути деградации, выдумывать и распространять фейки, а также спекулировать темой водоснабжения полуострова, считает целый ряд экспертов.

По мнению политолога Александра Малькевича, украинская власть отличается своим идиотизмом.

«Надо действительно признать, что действующая украинская власть — идиоты, которые отказываются от денег, с одной стороны. С другой стороны, они создают русскоязычный канал для жителей Крыма и по этому каналу рассказывают, что вы должны сдохнуть, у вас будет гуманитарная катастрофа», — прокомментировал Малькевич действия Украины.

Он добавил, что в таком же ключе действует и начальник разведки, который пообещал жителям полуострова фейковые вбросы и зомбирование. Эксперт искренне не понимает, как подобные планы могут вызвать желание людей «вернуться в такую страну».

По мнению политолога, не отличается профессионализмом и президент Украины Владимир Зеленский, который не понимает, где находится, что читает по бумажкам.

Ситуацию в соседнем государстве оценил и главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко. По его мнению, Украина постепенно впадает в маразм. Именно воссоединение полуострова с Россией привело к тому, что эта территория сейчас расцвела, стала житницей и здравницей, чего не сказать про период украинского правления.