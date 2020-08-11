Улыбка Кедми в речи о сбитых советских МиГ-21 разозлила россиян

Москва, 11 августа. Пользователи Сети неоднозначно восприняли слова экс-главы спецслужбы «Натив» Якова Кедми об уничтожении силами ВВС Израиля советских истребителей МиГ-21 в 1970 году.

Темой одного из эфиров на YouTube-канале Iton TV стала прозванная в Израиле военная операция «Римон 20». В ходе нее в 1970 году израильские ВВС сбили несколько советских самолетов МиГ-21, базировавшихся в Египте. Как признался Кедми, положительного для себя результата Тель-Авив добился благодаря превосходной подготовке своих военнослужащих, которые занимались прослушкой летчиков из СССР во время выполнения ими учебных полетов и различных упражнений, пишет ФБА «Экономика сегодня».

«В Израиле поставили цель вступить в бой, чтобы, независимо от результата, Советский Союз понял: участие в боях с Израилем будет стоить ему жизней летчиков. И второе: а кто сказал, что американцы не вмешаются?» — заявил Кедми.

Эфир с участием эксперта поделил зрителей на два лагеря. Одни увидели на лице родившегося в СССР эксперта радостную улыбку, когда тот говорил об уничтожении советских самолетов. Они же напомнили Кедми и об ответе Москвы, противопоставить которому Тель-Авив ничего не смог.

«А разве ответки не было? А демонстративный полет МиГ-25, который показал, что ПВО Израиля бесполезно (несколько раз пролетел над Тель-Авивом, деклассировав ПВО и те же самые «Фантомы»)», — пишет пользователь под ником Artgron pal.

Нашлись и те, кто считает, что эксперт, как и пристало настоящему офицеру, с уважением вспоминал противостояние израильских и советских пилотов. Кроме того, пользователи отметили, что в том конфликте СССР получил необходимый военный опыт.

Ранее Яков Кедми заявил, что Россия с каждым годом стремительно сокращает время существования США. Также специалист поддержал позицию руководства РФ, опирающегося на вооружение, назвав ее единственной возможностью говорить с Вашингтоном.