Политолог Рар предупредил, что ФРГ может развязать жестокую войну между США и ЕС

Берлин, 11 августа. Если Германия введет против США ответные санкции из-за «Северного потока — 2», Европу и Штаты ждет жесточайшая торговая война, считает немецкий политолог Александр Рар.

Ранее компания Uniper, участвующая в проекте строительства газопровода, заявила, что может приостановить работы из-за угрозы американских санкций. По мнению Рара, в Штатах уже не скрывают, что причиной противодействия СП-2 является даже не Россия, а исключительно настойчивое желание пропихнуть свой СПГ на энергетический рынок Европы.

Тем не менее, как подчеркнул он, у ФРГ имеется возможность нанести в ответ серьезный удар по Вашингтону, в частности бойкотировать саммит G7, с которым на Западе связывают много надежд. Рар также отметил, что действия Белого дома все больше нервируют «поступающие из-за океана заявления», на фоне американских угроз в Берлине все чаще стали предлагать отплатить США той же монетой.

Политолог обратил внимание, что особенно ратует за это восточный комитет немецкой экономики, выступающий за налаживание бизнес-связей между Берлином и Москвой.

«И они выступают, например, за то, чтобы Германия сама ввела бы жесткие санкции против Америки, вплоть до закрытия европейских терминалов для принятия американского сжиженного газа», — рассказал он в эфире НСН.

По прогнозу эксперта, последствиями ответных санкций со стороны Германии против американцев может стать жесточайшая торговая война между США и Европой. Рар убежден, что у ФРГ есть все, чтобы выстроить фронт против Штатов.