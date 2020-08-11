Литва призывает ЕС созвать чрезвычайный саммит по Белоруссии

Вильнюс, 11 августа. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал созвать чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии.

«С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Эту позицию Науседа озвучил в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Как уточняет пресс-служба Науседы, президент призвал Брюссель «к более активной реакции на ситуацию в Белоруссии и лидерству в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам».

Ранее Науседа заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить санкции для представителей властей Белоруссии в ответ на их действия против оппозиции. По его словам, Вильнюс «не может смотреть на это сквозь пальцы». Он подчеркнул, что сотрудничество Литвы с властями Белоруссии зависит от соблюдения ими прав человека.

Вечером во вторник министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене заявила о готовности литовских властей предоставлять убежище гражданам Белоруссии, в том числе представителям оппозиции. Глава МВД добавила, что представители оппозиции Белоруссии «уже не в первый раз ищут убежища в Литве».

Также во вторник кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская подтвердила, что самостоятельно приняла решение уехать из родной страны в Литву.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным подсчетам, на выборах победил действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

После завершения голосования в столице Белоруссии начались массовые акции протеста, передавал RT. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих. Тысячи человек были задержаны, есть пострадавшие как со стороны силовиков, так и участников протестов. В среду на улицах белорусских городов вновь начали собираться несогласные с итогами голосования.