Власти Белоруссии опровергли введение комендантского часа

Минск, 11 августа. Сообщения о якобы введении в Белоруссии комендантского часа не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь совета министров Белоруссии Александра Исаева.

«Официально такой информации нет», — цитирует ее «Sputnik Беларусь».

Исаева подчеркнула, что доверять нужно только официальным источникам информации.

Напомним, после президентских выборов в республике начались несанкционированные акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки. Их участники недовольны победой действующего лидера страны Александра Лукашенко.

В Минске и других городах прошли жесткие столкновения протестующих и правоохранительных сил. Милиция и ОМОН применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Демонстранты использовали расколотую дорожную плитку, строили баррикады. По официальным данным МВД Белоруссии, один из протестующих погиб от взрыва самодельного взрывного устройства, которое хотел кинуть в правоохранителей. По факту массовых беспорядков СК республики возбудил уголовное дело. Задержаны несколько тысяч человек.