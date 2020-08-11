На Украине финансовыми коллекторами станут тысячи «ветеранов АТО»

Министерство развития общин и территорий Украины официально объявило о завершении первого этапа формирования «Единой коллекторской организации» (ЕКО). Это структура, призванная в течение ближайшего полугода вернуть в государственную казну до миллиарда гривен (около 3,5 миллиарда рублей), которые украинские граждане задолжали Киеву за услуги в сфере ЖКХ. Согласно официальной информации, к работе с должниками будут привлечены не менее пяти тысяч человек из числа бывших участников боевых действий в Донбассе. По мнению чиновников, опыт ветеранов «донбасской антитеррористической операции» послужит уроком для злостных неплательщиков по коммуналке. Кто и какие выводы сделает из подобного урока, выяснял корреспондент Федерального агентства новостей.

Шестидесятилетний киевлянин Виталий Федорук (имя изменено) лишился своих стареньких «Жигулей». Не так давно неизвестные сожгли его автомобиль, припаркованный на окраине одного из спальных районов украинской столицы. В пояснительной записке, оказавшейся в почтовом ящике Виталия Валентиновича, было указано буквально следующее:

«Нужно вовремя платить за отопление. В следующий раз сгорит дача».

Дачи у Федорука нет, но задолженность по квитанциям местным энергетическим компаниям у него превысила 25 тысяч гривен (примерно 67 тысяч рублей).

«Вполне вероятно, теперь мне подожгут квартиру, — с грустью заметил должник. — И не только мне».

Последнее утверждение было навеяно словами представителя региональной обслуживающей компании, заявившего Виталию Валентиновичу, что отныне долги по ЖКХ в районе станут «выбивать серьезные люди, прошедшие войну в Донбассе».

«Они припугнут всех вас [должников] так, что вы заплатите за десять лет вперед», — резюмировал представитель компании.

Правда, на вопрос, кто именно весьма жестоким образом «припугнул» Федорука, он не ответил. Комментарий не дали и в самом министерстве развития общин и территорий (ранее Минрегионразвития Украины).

«В данном случае произошел определенный перегиб, но ведь не доказано, что сожжение транспортного средства было делом рук нашего коллектора, — заявил в частной беседе с корреспондентом ФАН чиновник профильного ведомства. — Да, мы действительно сотрудничаем с экс-участниками донбасских боевых действий (речь идет как о добровольцах националистических батальонов, так и о военнослужащих ВСУ. — Прим. ФАН). Эти люди знают порядок и в отличие от простых гражданских инспекторов могут использовать любые рычаги влияния на должников. Если где-то будет иметь место вопиющее нарушение действующего законодательства, пусть недовольные или обиженные [граждане] обращаются в суд».

В судебные инстанции люди зачастую не обращаются.

«Сейчас на Украине число должников по услугам жилищно-коммунального хозяйства составляет не менее 2/3 всего платежеспособного населения страны, — подчеркнул в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Владимир Боровой. — Для того, чтобы оспорить действия отдельно взятого коллектора, истцу придется сначала доказать отсутствие каких-либо долгов перед государством. Помимо прочего, «ветераны АТО», которые могут быть ответчиками на таких процессах, пользуются целым рядом юридических льгот. Как правило, закон принимает их сторону».

Этим обстоятельством сегодня и пользуются структуры, вошедшие в ЕКО.

«На условиях полномасштабного сотрудничества с государством наша фирма предоставила работу сразу 200 участникам боевых действий, — утверждает глава коллекторской фирмы из Днепра Юрий С. — Фактически мы частично решили проблему безработицы «ветеранов». И нас в целом, и меня в частности мало интересует, каким образом наши новые сотрудники будут вышибать деньги из должников. Эти деньги уже поступают на казенные счета. Вы скажете, что урок не удался?»

Возможно, удался.

«В новых условиях финансовыми коллекторами на Украине станут тысячи «ветеранов АТО» и ООС (Операция объединенных сил. — Прим. ФАН) — людей, в своем большинстве озлобленных, оставшихся без пособий, пенсии и работы, — заявила социальный психолог Елена Мильто. — Таким образом, официальный Киев убивает двух зайцев: фактически ставит рэкет на государственную службу и отвлекает бывших военных от идеи проведения нового «майдана».

На вопрос, как скоро новоиспеченные «коллекторы» выйдут из-под контроля украинского государства, Мильто не ответила.