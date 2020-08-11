«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре РПЛ

Волгоград, 11 августа. Футболисты петербургского «Зенита» одержали в гостевом матче победу над «Ротором» из Волгограда. Матч первого тура нового сезона закончился со счетом 2:0.

Первый гол забил на 22-й минуте Артем Дзюба. Второй мяч на 79-й минуте отправил в ворота «Ротора» Себастьян Дриусси.

Стоит отметить, что волгоградский клуб играет в Российский премьер-лиге (РПЛ) впервые с 2004 года. Напомним, что всего команды сыграли 21 игру друг против друга. Причем «Ротор» побеждал девять раз, а «Зенит» — семь.

Следующий матч петербургского клуба пройдет 15 августа против «Ростова».