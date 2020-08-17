Яблочный Спас — народное название праздника Преображение Господне, который восточные церкви отмечают 19 августа (6 августа по старому стилю). Яблочный Спас следует за Медовым (Первым) Спасом, который отмечают 14 августа. После Яблочного (Второго) Спаса идет Третий (Ореховый) Спас, который отмечается 29 августа, сразу после праздника Успение Богородицы.

История праздника Преображение

Преображение Господне — один из важнейших христианских праздников. Он посвящен евангельскому событию — явлению Иисуса Христа в божественном образе перед своими учениками. Это произошло во время совместной молитвы на горе Фавор в Галилее, недалеко от Назарета. Иисус пригласил помолиться вместе с ним трех ближайших учеников: Петра, Иакова и Иоанна. Во время совместной молитвы Иисус неожиданно преобразился перед апостолами.

«И просияло лицо его, как солнце, а одежды его сделались белыми, как свет», — описывается это событие в Евангелии от Матфея.

Согласно евангельской трактовке, в этот момент перед молящимися явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом, а затем возникло облако, осенившее всех. В этот момент апостолы услышали голос из облака, который произнес:

«Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте».

Спускаясь с горы, Иисус запретил ученикам говорить об увиденном до светлого Воскресения — «доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых».

В христианстве Преображение Господне символизирует триединство Бога-отца, Бога-сына и Бога-Духа Святого, а также богочеловеческую сущность Иисуса Христа.

Когда можно есть яблоки: обряды и суеверия

На Руси существовала традиция — до Яблочного Спаса не есть яблоки нового урожая, запрет мог распространяться и на другие фрукты. Традиция пришла на Русь от греческих монахов: в монастырях со времен Средневековья существовал запрет на употребление в пищу винограда нового урожая до праздника Преображение.

Традиция освящать на Преображение виноград и другие плоды есть во всех христианских странах, после этого освященные плоды можно употреблять в пищу. На Руси, там, где виноград не рос или не вызревал, обряд перенесли на яблоки.

Постепенно церковный запрет не есть до Яблочного Спаса плоды нового урожая стал народным, оброс легендами и суевериями. Особенно строго за нарушение запрета осуждали и даже наказывали женщин. Суеверие гласило, что неосвященные плоды нового урожая до Яблочного Спаса предназначены не для живых людей, а для маленьких ангелов — детей, умерших во младенчестве. Лишив умерших младенцев яблок, можно было навлечь на свою семью и даже на все село детский мор.

Суеверие, естественно, было связано с высочайшей детской смертностью, которая была на Руси в то время. Считалось, что, если на Преображение все обряды на яблоки совершены правильно, это принесет здоровье живым детям и порадует души умерших младенцев.

Традиции, гадания и приметы на Яблочный Спас

Яблочный Спас на Руси очень любили, праздник отмечали широко. Это было время сбора фруктов и овощей, начало уборки урожая, от качества и размера которого зависело, как пройдет зима.

Главным угощением на Яблочный Спас, естественно, считались яблоки, а также другие фрукты. Яблоки ели во всех видах, ими одаривали, в это время начинали их заготовку на зиму. На Руси в это время проводились яблочные ярмарки, на которых яблоки скупали целыми возами. По традиции яблоками одаривали нищих и соседей. Традиция дарить на Яблочный Спас освященные плоды и яблочные пироги существует по сей день.

В Преображение, как в большой церковный праздник, запрещалось работать. Молодежь устраивала гуляния, девушки, которых еще не успели просватать, гадали на суженого. Невесты, ожидающие венчания после окончания осенних работ (на Покров), гадали на яблоках и на выпечке: той, чей яблочный пирог получался самым вкусным, сулили хорошую семейную жизнь.

На яблоках гадали, вытаскивая их по очереди из холщового мешка — везучей считалась та, которая вытащила самое красивое яблоко без червоточин. Вытащить червивое или битое яблоко считалось плохой приметой. Такой фрукт старались поскорее съесть или даже выбросить, никому не показывая, считалось, что это поможет отвратить неприятности.

По погоде на Яблочный Спас судили о наступающей осени и будущей зиме: какая погода 19 августа, такими (с поправей на сезон) будут осень и зима. Поговорка гласила:

«Каков Второй Спас — таков и Покров (14 октября)».

Яблочный Спас считался предвестником осени. На Руси говорили:

«Пришел Второй Спас — готовь рукавицы про запас», «Второй Спас шубу припас».

Яблочный спас и Успенский пост: что можно и нельзя есть

Яблочный Спас приходится на время Успенского поста, который длится с 14 по 28 августа (разговение в 2020 году переносится на субботу, 29 августа).

Во время поста запрещены мясные и молочные продукты, а также яйца. Выпечка по традиции должна быть постной. Праздник Преображение Господне — единственный день во время Успенского поста, когда разрешена рыба. Календарь питания в Успенский пост приводится в материале Федерального агентства новостей.