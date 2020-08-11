ВВП России во втором квартале снизился меньше прогноза

Москва, 11 августа. Падение ВВП России во втором квартале 2020 года составило 8,5%, что меньше изначально прогнозируемых значений. Об этом сообщает Росстат.

В докладе ведомства за январь-июнь текущего года говорится, что снижение темпов роста добавленной стоимости во втором квартале было зафиксировано во всех отраслях, кроме сельского хозяйства.

Снижение ВВП оказалось меньше, чем прогнозировалось ранее. Так, по оценке Минэкономразвития РФ падение ВВП могло достичь 9,6%. Согласно прогнозу, Центробанка показатель мог потерять до 10%.

Наибольшее падение, по данным Росстата, наблюдается в розничной торговле, сырьевом секторе, пассажирских перевозках и сфере услуг. Наименьшее снижение зафиксировано в оптовой торговле, строительной отрасли, обрабатывающих производствах, грузоперевозках, а также электроэнергетике.

В этот же период в сельском хозяйстве объемы производства выросли на 3,1%. Промышленное производство сократилось на 8,5%, при этом добывающая отрасль потеряла 10,3%.Пассажирооборот снизился на 79%, розница — 16,6%, сфера общественного питания — 48,9%.

Предварительная оценка ВВП за второй квартал рассчитана исходя из оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики за первый квартал. При расчете специалисты использовали приемы математического моделирования.